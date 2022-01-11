Рекультивацию еще двух мусорных полигонов начали в Подмосковье

Рекультивация закрытых полигонов твердых коммунальных отходов «Воловичи» и «Егорьевский» началась в Подмосковье. Работы идут с опережением сроков, сообщили в Минэкологии региона.

«На полигонах „Воловичи“ и „Егорьевский“ раньше плановых сроков началось формирование тел объектов для придания им нужной геометрии, ведутся работы подготовительного этапа. Окончание рекультивации запланировано на 2024 год», — рассказал исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов. Его слова процитировало РИАМО.

По его словам, в начале января продолжались работы на полигонах «Каурцево» в Наро-Фоминском округе, «Съяново» в Серпухове, «Часцы» в Одинцовском округе и «Парфеново» в Сергиево-Посадском округе. Задействованы порядка 60 единиц техники и свыше 100 рабочих.

Ранее российский экологический оператор рассказал об основных результатах деятельности по работе с мусором за 2021 год. По его словам, в России каждый год образуется около 60 миллионов тонн ТКО, из них большая часть отправляется на полигоны. Реформа обращения с ТКО как раз направлена на то, чтобы снизить этот показатель до 50% уже к 2030 году.