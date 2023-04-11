11 апреля 2023, 11:04
Рекультивацию бывшего мусорного полигона в Орехово-Зуеве завершили более чем на 50%
Рекультивацию полигона «Заволенье» в Орехово-Зуеве завершили на 52%. Министерство экологии и природопользования Подмосковья отметило высокую динамику выполнения работ на объекте.
«Такая превосходная динамика держится благодаря четкому планированию и согласованию с министерством всех этапов работ. Подрядной организации за такой короткий промежуток времени удалось завершить устройство защитного экрана третьего типа, а также нарастить показатели по созданию грунтовой насыпи и формированию правильной геометрии тела полигона», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Также наполовину завершена рекультивация полигона ТКО «Сафоново» в Раменском округе. Работы проводят по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в Подмосковье нет действующих полигонов. Более 15 из них уже прошли восстановление и стали экологически чистыми.
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Полигоны
Орехово-Зуево
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