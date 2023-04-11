Подмосковье 11 апреля 2023, 11:04 Рекультивацию бывшего мусорного полигона в Орехово-Зуеве завершили более чем на 50% ГБУ "Дирекция экологических проектов"

Читать 360tv в

Рекультивацию полигона «Заволенье» в Орехово-Зуеве завершили на 52%. Министерство экологии и природопользования Подмосковья отметило высокую динамику выполнения работ на объекте.

«Такая превосходная динамика держится благодаря четкому планированию и согласованию с министерством всех этапов работ. Подрядной организации за такой короткий промежуток времени удалось завершить устройство защитного экрана третьего типа, а также нарастить показатели по созданию грунтовой насыпи и формированию правильной геометрии тела полигона», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Реклама

Также наполовину завершена рекультивация полигона ТКО «Сафоново» в Раменском округе. Работы проводят по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в Подмосковье нет действующих полигонов. Более 15 из них уже прошли восстановление и стали экологически чистыми.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».