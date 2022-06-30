Основной этап рекультивации свалки в поселке Поварово завершится в 2023 году

Рекультивация позволит изолировать опасные отходы и улучшить экологическую обстановку. Технологический этап планируют завершить в конце 2023 года.

Журналисты и члены контактной группы посетили комплекс по переработке отходов «Нева» в Поварове. На нем используется туннельная система компостирования, а система очистки воздуха достигает эффективности 97-98%, рассказали в МинЖКХ региона.

Рекультивируемая свалка расположилась за забором «Невы» на месте выработанного карьера. Отходы отвозили туда несколько лет, за это время их объем достиг более пяти миллионов тонн. Из-за отсутствия изоляционного слоя вредные вещества стали загрязнять воздух и реку Радомлю. Благодаря рекультивации опасные отходы изолируют. Также на свалке сделают перепланировку отходов, выполнят земляные работы, устроят подпорную стену и защитный экран.

«Пуск самого технологичного комплекса замкнутого периметра КПО „Нева“ состоялся в январе 2022 года. Его мощность составляет 500 тысяч тонн в год. Оборудование соответствует высоким международным стандартам, а используемые технологии одобрены государственной экспертизой. Автоматизация завода составляет 83%, что является максимальным показателем в отрасли на сегодняшний день», — рассказал Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Основной этап рекультивации свалки в Поварово завершится в конце 2023 года.