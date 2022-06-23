Рекультивация полигона «Воловичи» в Подмосковье завершится в 2024 году

Работы по рекультивации полигона «Воловичи» в городском округе Коломна идут в две смены. Об этом сообщил первый замминистра экологии и природопользования Подмосковья Павел Бида.

Рекультивацию проводят в рамках федерального проекта «Чистая страна» президентского проекта «Экология». Работы ведет компания «Техноконцепт».

«На сегодняшний день работы на полигоне идут в две смены, в полном соответствии с графиком. Формируется тело полигона, ведется строительство подпорной стены, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня и прослойки из нетканого синтетического материала. В целом динамика позитивная», — отметил Павел Бида.

Полигон «Воловичи» закрыли в 2019 году, к рекультивации приступили раньше плановых сроков. За время работы на полигоне скопилось почти 2,5 миллиона кубометров отходов. Площадь рекультивации превышает 23 гектара, в ходе работ будет проведена активная дегазация полигона.

Источник фото: телеканал «360»

Рекультивацию полигона планируют завершить в 2024 году. За динамикой работ следит рабочая группа из активных граждан и членов Общественной палаты городского округа Коломна.

Всего в Подмосковье проводят рекультивацию 11 закрытых полигонов, их суммарная площадь превышает 165 гектаров, напомнил Павел Бида.