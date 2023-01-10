Подмосковье 10 января 2023, 17:22 Рекультивация полигона «Съяново» завершилась в Серпухове

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Рекультивация полигона «Съяново» завершилась в Серпухове. Ее смогли закончить вовремя, несмотря на трудности с поставками. Работы проводили по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, полигон «Съяново» был одним из самых проблемных в Подмосковье. Он использовался с 1999 года, и уже спустя 17 лет для отходов не осталось места.

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«В 2016 году полигон был закрыт. К этому времени здесь было накоплено свыше 1,8 миллиона кубометров отходов. По счастливому совпадению именно в 2016 году Правительство России утвердило паспорт федерального проекта „Чистая страна“, и появилась надежда на то, что с негативным влиянием полигона будет покончено», — сказал министр.

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Рекультивация полигона началась в 2020 году, площадь работ превысила 10 гектаров. На это потратили почти 2,5 миллиарда рублей.

Тихон Фирсов напомнил, что в конце 2022 года в Подмосковье также завершили рекультивацию полигона «Часцы» в Одинцове, «Парфеново» в Сергиевом Посаде и «Каурцево» в Наро-Фоминске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Он отметил, что особенно важно своевременно и спокойно реагировать на чувствительные для жителей темы.