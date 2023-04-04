Подмосковье 04 апреля 2023, 09:31 Рекультивация полигона «Лесная» в Серпухове завершится к концу 2024 года

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Восстановление земель продолжают на полигоне ТКО «Лесная». Формирование тела объекта завершено на 70%, а полностью работы выполнят к концу 2024 года.

Как рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов, первый этап рекультивации проведут до сентября этого года. Все работы ведут по графику.

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«В настоящее время, мы не видим рисков. Активно идет формирование тела полигона. На объекте работает 49 единиц техники. Грунт завозится в достаточном количестве», — сказал он.

Рекультивацию проводят по нацпроекту «Экология».

На сегодняшний день в Подмосковье нет действующих полигонов. Свыше 15 из них уже прошли восстановление и стали экологически чистыми. Об этом президенту Владимиру Путину доложил губернатор региона Андрей Воробьев.