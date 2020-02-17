Рекультивация полигона «Кулаковский» в Чехове продолжается. Там почти установили защитный экран

«Кулаковский» полигон твердых бытовых отходов в городском округе Чехов закрыли в 2017 году. Работы по рекультивации начались в августе 2019-го. До этого шла подготовка проектной документации.

Источник фото: телеканал «360»

ТБО «Кулаковский» расположен близко к жилым домам деревни Манушкино, в которой проживает полторы тысячи человек. Сейчас здесь монтируют фундамент под оборудование, пробурены скважины для сбора фильтрата и биогаза.

Завершаются работы по возведению защитного экрана. Он состоит из нескольких слоев грунта, песка, геосинтетических материалов и плодородного слоя земли. Из-под такого экрана будут отводить свалочные газы, после очистки которых появится возможность их использовать для получения электроэнергии.

«Мы стоим возле газосборной станции, в это место будет собираться весь свалочный газ для очистки и сжигания», — пояснил Александр Зайцев, начальник участка по рекультивации полигона ТБО «Кулаковский».

Источник фото: телеканал «360»

«Круглосуточно на полигоне работает 15 единиц техники, более 50 сотрудников. Объект действительно, для нас очень важный, мы контролируем каждый этап выполнения работ, сейчас переходим к завершающим процессам», — уточнил Григорий Артамонов, глава г. о. Чехов.

В общей сложности, на рекультивацию полигона «Кулаковский» выделено более одного миллиарда рублей. Средства направляются из трех источников — федерального, регионального и местного бюджетов.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо специалистов технического контроля и контроля проектировщиков, за ходом работ наблюдают и представители инициативной группы, в которую входят и жители близлежащей деревни Манушкино.