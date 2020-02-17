Рекультивация полигона «Кулаковский» в Чехове продолжается. Там почти установили защитный экран
ТБО «Кулаковский» расположен близко к жилым домам деревни Манушкино, в которой проживает полторы тысячи человек. Сейчас здесь монтируют фундамент под оборудование, пробурены скважины для сбора фильтрата и биогаза.
Завершаются работы по возведению защитного экрана. Он состоит из нескольких слоев грунта, песка, геосинтетических материалов и плодородного слоя земли. Из-под такого экрана будут отводить свалочные газы, после очистки которых появится возможность их использовать для получения электроэнергии.
«Мы стоим возле газосборной станции, в это место будет собираться весь свалочный газ для очистки и сжигания», — пояснил Александр Зайцев, начальник участка по рекультивации полигона ТБО «Кулаковский».
«Круглосуточно на полигоне работает 15 единиц техники, более 50 сотрудников. Объект действительно, для нас очень важный, мы контролируем каждый этап выполнения работ, сейчас переходим к завершающим процессам», — уточнил Григорий Артамонов, глава г. о. Чехов.
В общей сложности, на рекультивацию полигона «Кулаковский» выделено более одного миллиарда рублей. Средства направляются из трех источников — федерального, регионального и местного бюджетов.
Помимо специалистов технического контроля и контроля проектировщиков, за ходом работ наблюдают и представители инициативной группы, в которую входят и жители близлежащей деревни Манушкино.