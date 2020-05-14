Рекультивация полигона «Кучино» в Балашихе завершается. Осталось построить дороги и уложить газон

На полигоне «Кучино» завершается рекультивация. Последний этап — строительство дорог для проезда техники и засевание склонов. Рабочие уже укладывают сухой газон. На объекте также готовы к запуску очистные сооружения.

Источник фото: телеканал «360»

К завершающему этапу рекультивации приступили с установлением сухой и теплой погоды. На полигоне уложили более 80 тысяч квадратных метров гидромата, 20 тысяч квадратных метров плодородного слоя земли и около трех тысяч квадратных метров травяного покрытия.

Также приступили к устройству верхних слоев технологических дорог. Помимо этого, на полигоне выполнены земляные работы, устройство систем водоотведения, перехвата и очистки свалочного газа, сбора и очистки фильтрата — опасной свалочной жидкости.

Источник фото: телеканал «360»

«Для администрации Балашихи полигон „Кучино“ — принципиально важный объект. Мы его контролируем с начала рекультивации — 2017 года. Посмотрели одну из завершающих стадий. Основные работы уже выполнены, осталось завершить биологический этап и дороги. Для нас это очень важно и важно для наших жителей. Жалоб на полигон практически нет», — отметил Михаил Объедков, заместитель главы администрации Балашихи.

Рабочие уже установили две блочные теплоэлектростанции для выработки электроэнергии из свалочного газа, а также завершили работу по строительству подпорной стены.

Источник фото: телеканал «360»

«Главная задача решена: негативное воздействие полигона на окружающую среду практически ликвидировано», — сказал Павел Бида, заместитель министра экологии и природопользования Московской области.

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе закрыли 23 июня 2017 года. Рекультивация одной из самых масштабных в стране свалок идет почти три года. Там утилизируют фильтрат, используют три системы очистки воды.

Бывший мусорный полигон планируется превратить в парковое рекреационное пространство. На рекультивацию «Кучино» из федерального бюджета было выделено четыре миллиарда рублей.