Рекультивация полигона «Каурцево» завершится к октябрю в Наро-Фоминске

Давно неработающий полигон «Каурцево» в Наро-Фоминске рекультивируют до октября 2022 года. Это означает, что там восстановят поврежденные земли. Он, как и другие бывшие свалки Подмосковья, уже давно закрыт.

Об этом рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов. Он проверил состояние полигона при участии главы Наро-Фоминска Романа Шамнэ.

По словам Фирсова, рекультивация идет по графику. Осадки и перепады температур не помешают закончить работу в срок.

Что же касается погодных условий, здесь мы не ожидаем рисков для полигона. Нет сомнений в том, что в весенний период рекультивационные работы пройдут в штатном режиме Тихон Фирсов.

Он уточнил, что общая готовность уже довольно высока. Тело полигона сформировали на 90%, а дегазацию подготовили на 40%.

Все мусорные полигоны давно закрыли в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева.

На смену мусорным полигонам теперь пришли современные комплексы переработки отходов. Таких в регионе сейчас 11.