facebook_pixel
    16 марта 2022, 15:41

    Рекультивация полигона «Каурцево» завершится к октябрю в Наро-Фоминске

    Анастасия Аброськина

    Давно неработающий полигон «Каурцево» в Наро-Фоминске рекультивируют до октября 2022 года. Это означает, что там восстановят поврежденные земли. Он, как и другие бывшие свалки Подмосковья, уже давно закрыт.

    Рекультивация полигона «Каурцево» завершится к октябрю в Наро-Фоминске | Изображение 1

    Об этом рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов. Он проверил состояние полигона при участии главы Наро-Фоминска Романа Шамнэ.

    По словам Фирсова, рекультивация идет по графику. Осадки и перепады температур не помешают закончить работу в срок.

    Рекультивация полигона «Каурцево» завершится к октябрю в Наро-Фоминске | Изображение 2

    Что же касается погодных условий, здесь мы не ожидаем рисков для полигона. Нет сомнений в том, что в весенний период рекультивационные работы пройдут в штатном режиме

    Тихон Фирсов.

    Он уточнил, что общая готовность уже довольно высока. Тело полигона сформировали на 90%, а дегазацию подготовили на 40%.

    Рекультивация полигона «Каурцево» завершится к октябрю в Наро-Фоминске | Изображение 3

    Все мусорные полигоны давно закрыли в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева.

    На смену мусорным полигонам теперь пришли современные комплексы переработки отходов. Таких в регионе сейчас 11.