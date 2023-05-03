Подмосковье 03 мая 2023, 11:43 Рекультивация полигона «Ядрово» в Волоколамске завершится к концу года

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Рекультивация бывшего мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске продолжается. Работы ведутся по графику и завершатся к концу года.

«На сегодняшний день рабочие занимаются укреплением откосов нового тела и формированием откосов старого тела полигона. Параллельно специалисты делают систему отведения поверхностных стоков», — сообщил глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.

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Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что контроль за выполнением работ проводится регулярно. Сейчас на площадке трудятся 63 человека и 15 машин. Там также уже установили очистные сооружения. На данном этапе идет монтаж пожарных резервуаров и устройство канализации под сточные воды.

«По результатам замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ превышений по сероводороду на территории полигона не зафиксировано, запах свалочного газа также не ощущается», — добавил Колунов.

Рекультивация полигона проводится по федеральному проекту «Чистая страна».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в Подмосковье нет действующих полигонов. Более 15 из них уже прошли восстановление и стали экологически чистыми.

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