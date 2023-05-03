03 мая 2023, 11:43
Рекультивация полигона «Ядрово» в Волоколамске завершится к концу года
Рекультивация бывшего мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске продолжается. Работы ведутся по графику и завершатся к концу года.
«На сегодняшний день рабочие занимаются укреплением откосов нового тела и формированием откосов старого тела полигона. Параллельно специалисты делают систему отведения поверхностных стоков», — сообщил глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.
Реклама
Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что контроль за выполнением работ проводится регулярно. Сейчас на площадке трудятся 63 человека и 15 машин. Там также уже установили очистные сооружения. На данном этапе идет монтаж пожарных резервуаров и устройство канализации под сточные воды.
«По результатам замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ превышений по сероводороду на территории полигона не зафиксировано, запах свалочного газа также не ощущается», — добавил Колунов.
Рекультивация полигона проводится по федеральному проекту «Чистая страна».
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в Подмосковье нет действующих полигонов. Более 15 из них уже прошли восстановление и стали экологически чистыми.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Полигоны
Реклама
Реклама