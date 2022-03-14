Рекультивация полигона «Ядрово» под Волоколамском завершится в 2023 году

Закрытый мусорный полигон «Ядрово» под Волоколамском рекультивируют к концу 2023 года. Его закрыли еще в 2020-м, и больше он не принимал отходы. Теперь специалисты займутся восстановлением поврежденных земель.

О сроках рекультивации стало известно во время заседания с участием председателя совета при губернаторе Подмосковья по развитию общества и правам человека Марина Юденич, а также вице-губернатора Евгения Хромушина и министра ЖКХ региона Антона Велиховского.

Работу выполнят в три этапа. Первый будет подготовительным, второй — техническим, когда сделают систему обезвреживания свалочного газа, а заключительный — биологическим, когда на территории подготовят почву для посева газона.

Угольные фильтры оснащены активированным углем. Они задерживают вредные вещества на своей поверхности, очищают свалочный газ от хлора, фтора, окисей серы и кремния Антон Велиховский.

Чтобы ускорить рекультивацию, начать решили досрочно — на год раньше.

Все мусорные полигоны давно закрыли в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева.

На смену мусорным полигонам теперь пришли современные комплексы переработки отходов. Таких в регионе сейчас 11.