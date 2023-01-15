Подмосковье 15 января 2023, 15:25 Рекультивация мусорного полигона «Съяново-1» в Серпухове завершилась

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В Серпухове завершилась рекультивации мусорного полигона «Съяново-1». Далее в городе проведут конкурс на эксплуатацию объекта. При этом свалочный газ и фильтрат продолжают вырабатываться до сих пор.

В 2016 году мусорный полигон «Съяново-1» забросили. Компания, которая им занималась, стала банкротом, а сам объект начал гореть и отравлять воздух всему округу.

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Депутат из Серпухова Николай Пушкин, чей округ особенно страдал от ядовитого дыма, отправился туда на разведку. Парламентарий даже создал блог и назвал его «Экопост». После этого к нему начали обращаться местные жители уже с другими экологическими проблемами.

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Также депутат следит и за судьбой полигона «Лесная», рекультивация которого стартовала в сентябре прошлого года. В своем блоге Пушкин предложил всем желающим собраться на экскурсию на «Съяново-1» в Серпухове.

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