15 января 2023, 15:25
Рекультивация мусорного полигона «Съяново-1» в Серпухове завершилась
В Серпухове завершилась рекультивации мусорного полигона «Съяново-1». Далее в городе проведут конкурс на эксплуатацию объекта. При этом свалочный газ и фильтрат продолжают вырабатываться до сих пор.
В 2016 году мусорный полигон «Съяново-1» забросили. Компания, которая им занималась, стала банкротом, а сам объект начал гореть и отравлять воздух всему округу.
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Депутат из Серпухова Николай Пушкин, чей округ особенно страдал от ядовитого дыма, отправился туда на разведку. Парламентарий даже создал блог и назвал его «Экопост». После этого к нему начали обращаться местные жители уже с другими экологическими проблемами.
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Также депутат следит и за судьбой полигона «Лесная», рекультивация которого стартовала в сентябре прошлого года. В своем блоге Пушкин предложил всем желающим собраться на экскурсию на «Съяново-1» в Серпухове.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Серпухов
Мусорные полигоны в РФ
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