Рекультивацией бывшего мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске займется новый подрядчик

Рекультивация бывшего мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском начнется на следующей неделе. Приступить к ней должны были еще несколько дней назад, но компания «Геос» нарушила условия. С ней расторгнут контракт, и после этого за работу возьмется новый подрядчик.

Об этом сообщили в МинЖКХ региона. Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба уже направила решение о расторжении контракта с фирмой «Геос» в одностороннем порядке.

Ее включат в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того, компании предложили добровольно оплатить штраф более чем в 5,7 миллиона рублей за пять дней с получения решения.

Рекультивация полигона „Ядрово“ начнется уже на следующей неделе с новым поставщиком услуг МинЖКХ Подмосковья.

Его определят в соответствии с федеральным законом. Он приступит к работам в течение 10 дней — уже на следующей неделе.

Активные жители уже заметили, что рекультивация вовремя не началась, и в Росприродназор начали поступать жалобы. На объекте работает выездная бригада Росприродназора.

Ситуация здесь находится на постоянном контроле нашего МинЖКХ. Рекультивацию завершат по графику — к 2023 году.