Подмосковье 26 мая 2023, 17:54 Рекультивация бывшего мусорного полигона в Талдоме завершится к осени ГБУ "Дирекция экологических проектов"

Читать 360tv в

Рекультивация полигона «Талдомский» продолжается в Подмосковье. Работы по восстановлению земель выполнили на 57%.

Глава Минэкологии региона Тихон Фирсов отметил, что работы идет хорошими темпами. Их выполняет группа компаний «ЕКС».

Реклама

«Уже выполнен солидный объем работы. В настоящее время полностью сформировано тело полигона, завершено устройство системы дегазации, подходят к концу работы по устройству системы сбора фильтрата и водоотведения, устройству армогрунтовой стены», — сказал он.

Полигон «Талдомский» принимал отходы с 1968 по 2014 год. На площади 4,52 гектара он накопил около 200 тысяч тонн мусора. Негативное воздействие объекта испытывали на себе порядка 13 тысяч человек. Работы по его рекультивации планируют завершить осенью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».