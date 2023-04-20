Подмосковье 20 апреля 2023, 09:26 Рекультивация бывшего мусорного полигона в Талдоме превысила 50% ГБУ "Дирекция экологических проектов"

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Свыше 50% работ по восстановлению земель провели на полигоне «Талдомский» в Подмосковье. Они идут по утвержденному графику и завершатся в сентябре.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, рекультивируемые полигоны ежедневно проверяют.

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«На полигоне „Талдомский“ уже полностью сформировано тело полигона, выверены углы откосов, обустроена армогрунтовая стена, противофильтрационная завеса и защитный экран второго типа. Работы по устройству системы сбора фильтрата и водоотведения выполнены на 90%», — сказал он.

Полигон «Талдомский» заработал в 1968 году и был закрыт в 2014-м. За это время на нем скопилось свыше 309 тысяч кубометров отходов. Рекультивация стартовала в 2022 году.

«Долгие годы полигоны нуждались в рекультивации. Благодаря федеральному проекту „Чистая страна“ нацпроекту „Экология“ нам удалось запустить процесс и рекультивировать уже 17 объектов. На 10 объектах активно идут работы», — добавил министр.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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