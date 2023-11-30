Подмосковье 30 ноября 2023, 13:28 Рекультивация бывшего мусорного полигона «Поварово» завершилась в Солнечногорске Фото: ООО "ОСК"

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Бывший мусорный полигон вблизи деревни Поварово городского округа Солнечногорск полностью рекультивировали. Работы на объекте вели более полутора лет.

«Рекультивация еще одного объекта накопленного вреда в регионе завершена. На этой неделе финишную черту преодолел солнечногорский объект накопленного вреда вблизи деревни Поварово», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Рекультивацию провели в три этапа. Основные проектные решения включили в себя: перемещение отходов с территории полигона, устройство АГС по периметру, устройство противофильтрационного экрана и другие необходимые работы.

Свалка появилась в округе в 1990-х годах. Она образовалась на территории бывшей воинской части, а официальное закрытие объекта накопленного вреда состоялось лишь в 2016 году.

«Непростым трудом оказалось рекультивировать данный объект накопленного вреда, однако, подрядная организация выполнила свои обязательства на все 100%», — заключил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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