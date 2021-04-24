Реку Закзу очистили во Власихе в рамках областного субботника

Сегодня в Московской области состоялся масштабный субботник. В рамках него во Власихе очистили реку Закзу.

Одна самоходная амфибия за один выход может собрать около 350 килограммов травы, веток и другого мусора. В среднем это 40–50 тысяч квадратных метров. На реке Закзе работы еще не закончены. Но разница уже заметна. Часть реки очистили, еще часть — предстоит.

«Вот такие грабли. Вот повесили сетку. Мелкий мусор собирается. Вот такие бутылки, пакеты. Ну, все мелкое собирается», — рассказал машинист самоходной установки Олег Репин.

Однако если на воде работает техника, берега убирают вручную. Полиэтиленовые пакеты, бутылки, этикетки — весь мусор пойдет на переработку. В этой части Дубковского леса совсем недавно завершилось благоустройство. Появились освещенные дорожки, мостики, беседки. Парк сразу стал любимым местом отдыха. Поэтому даже дождь не остановил жителей от участия в субботнике.

Министр транспорта Алексей Гержик сегодня прибыл в Бронницы, чтобы вместе с жителям принять участие в масштабном субботнике. Первый замминистра Анна Кротова приехала наводить порядок в Жуковский.