Реку Петрицу в Подольске расчистят к октябрю

Работы по расчистке реки Петрицы начали в апреле. Берега уже на 80% освободили от кустарника и мелколесья, впереди — расчистка дна и выемка донного грунта. Полностью преображение завершат в октябре этого года.

Ил и болотная растительность в Петрице стали препятствовать движению паводковых вод. Расчистка позволит решить эту проблему, повысив пропускную способность реки. Рабочие уже приступили к расчистке дна на трех участках: в районе Толбино, Климовске и между трассой А-107 и ЦКАД. Первый заместитель министра экологии Подмосковья Павел Бида подчеркнул важность проводимых работ.

«Работы по расчистке водных объектов — один из несомненных приоритетов Министерства экологии Подмосковья. Кроме рек, мы приводим в порядок пруды, озера и родники. Это важно и для жителей, и в целом для улучшения экологической ситуации в регионе. Работу в этом направлении мы продолжим», — отметил Бида.

Облагородить планируют более 14 километров реки. Расчистка проводится по программе «Экология и окружающая среда Подмосковья».