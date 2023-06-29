29 июня 2023, 10:25
Реку Мещериху в Лобне расчистят от ила и мусора
Реку Мещериху в Лобне расчистят от ила, мусора и деревьев к концу года. Работы уже начались и проходят под контролем Министерства экологии и природопользования Московской области.
Специалисты уже получили разрешительные документы работы и определили площадку для складирования отходов, которые в дальнейшем утилизируют.
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Сначала подрядчик проведет санитарную вырубку сухих и поврежденных деревьев. Затем почистит дно реки с помощью грунтового насоса и плавучего экскаватора. Дамбы расчистят вручную, так как техника там не пройдет.
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Лобня
Экология
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