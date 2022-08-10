Реку Бутынь в Одинцове расчистят после сброса сточных вод

Минэкологии сообщило об оздоровлении реки Бутынь в Одинцовском округе. Ранее инспекторы обнаружили там сброс сточных вод. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания «ЭкоПромТехногия» была уличена в сбросе в реку Бутынь сточных вод. Это подтвердили инспекторы, которые осмотрели водоем и его притоки. Также они обнаружили захламление русла реки отходами. Глава министерства Тихон Фирсов рассказал, что ведомство поддержало иск прокуратуры Одинцова о необходимости повысить степень очистки стоков. Работы на реке уже начались.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что жители Подмосковья оставили вдвое меньше жалоб на незаконные свалки за неделю. Этому поспособствовали регулярные рейды Минэкологии и ГУСТ.