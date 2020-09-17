Ректору МГИМО присвоят звание почетного гражданина Подмосковья

В Мособлдуме одобрили присвоение звания почетного гражданина Подмосковья Анатолию Торкунову. Ректор МГИМО и председатель Общественной палаты региона внес большой социальный вклад. Депутаты поддержали его кандидатуру единогласно.

Ходатайство о присвоении Торкунову нового звания рассмотрели на 124-м заседании Московской областной думы. Ее председатель Игорь Брынцалов рассказал — «Анатолий Васильевич активно участвует в общественно-политической жизни области».

Анатолий Васильевич прошел большой жизненный путь, в том числе вместе с Подмосковьем. Внес огромный вклад в развитие региона Игорь Брынцалов.

Анатолий Торкунов родился 26 августа 1950 года в столице. Здесь он окончил факультет международных отношений МГИМО.

Его избрали ректором в 1993 году на общем собрании коллектива института. Впоследствии он не раз переизбирался на эту должность.

А зимой прошлого года Анатолия Торкунова наградили орденом «За заслуги перед Московской областью» I степени.