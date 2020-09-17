17 сентября 2020, 17:38
Ректору МГИМО присвоят звание почетного гражданина Подмосковья
В Мособлдуме одобрили присвоение звания почетного гражданина Подмосковья Анатолию Торкунову. Ректор МГИМО и председатель Общественной палаты региона внес большой социальный вклад. Депутаты поддержали его кандидатуру единогласно.
Ходатайство о присвоении Торкунову нового звания рассмотрели на 124-м заседании Московской областной думы. Ее председатель Игорь Брынцалов рассказал — «Анатолий Васильевич активно участвует в общественно-политической жизни области».
Анатолий Васильевич прошел большой жизненный путь, в том числе вместе с Подмосковьем. Внес огромный вклад в развитие регионаИгорь Брынцалов.
Анатолий Торкунов родился 26 августа 1950 года в столице. Здесь он окончил факультет международных отношений МГИМО.
Его избрали ректором в 1993 году на общем собрании коллектива института. Впоследствии он не раз переизбирался на эту должность.
А зимой прошлого года Анатолия Торкунова наградили орденом «За заслуги перед Московской областью» I степени.