Подмосковье 26 августа 2023, 09:00 Ректору МГИМО и почетному гражданину Подмосковья Анатолию Торкунову исполнилось 73 года Фото: управление по вопросам наград и геральдики администрации Московской области

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В субботу, 26 августа, ректору МГИМО и почетному жителю Московской области Анатолию Торкунову исполнилось 73 года. Мужчина родился в Москве в 1950 году.

Торкунов является выдающимся специалистом в сфере международных отношений, внешней политики, азиатских исследований и современной истории Кореи, дипломатом и общественным деятелем. Также он член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, председатель Общественной палаты Подмосковья, сопредседатель Координационного совета российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог» и представитель коллегии МИД России.

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В 1972 году Торкунов окончил МГИМО, где изучал корейский и английский языки. В 1971–1972 годах он находился на дипломатической службе в Пхеньяне. Через два года его назначили помощником ректора родного вуза. В 1977 году Торкунов защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата исторических наук.

За свою карьеру Торкунов побывал дипломатом в Вашингтоне, преподавал, был деканом одного из факультетов, проректором и ректором МГИМО. В мае 2008 года его избрали академиком Российской академии наук.

Во время руководства Торкунова у МГИМО появились новые кампусы и учебные корпуса, в состав включили филиал в Одинцове, университет вошел в высшие строчки мировых рейтингов.

Торкунов имеет орден «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орден Александра Невского, орден Почета, орден Дружбы, французский орден Почетного легиона, орден Республики Корея «За дипломатические заслуги». Также Анатолий Васильевич является почетным гражданином Сеула и заслуженным работником дипломатической службы РФ.

В сентябре 2020 года губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил Торкунову звание «Почетный гражданин Московской области».

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