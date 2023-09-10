Подмосковье 10 сентября 2023, 17:37 Рекордсмен России и мира по буксировке тяжелой техники Роман Новиков проголосовал в Подмосковье Ирина Мальцева

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Многократный рекордсмен России и мира по буксировке различной тяжелой техники, президент движения «Дружина» Роман Новиков проголосовал на выборах в Московской области. Он пришел на избирательный участок № 586 в Балашихе вместе с супругой Еленой и сыном Святославом.

Елена также является рекордсменкой России и мира по буксировке тяжелой спецтехники. Роман признался, что голосовал впервые, так как ранее из-за плотного графика спортсмен не мог исполнять гражданский долг.

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«Я и моя семья голосует за светлое будущее наших детей и безбедную жизнь наших родителей. Только твердая рука и трезвый взгляд на окружающую обстановку в стране гарантирует правильное отношение ко всем слоям населения», — заявил Новиков.

На избирательный участок Роман и Святослав пришли в русских рубахах. По мнению Новикова, каждый житель страны должен помнить и чтить традиции своего народа.

«Японцы не стесняются показывать красоту своих традиций, нося кимоно, и ими восхищается весь мир, а мы — величайший народ с вековыми традициями и победами. Всегда русская красавица ассоциировалась с роскошной косой и красивым расшитым платьем или сарафаном», — заключил Роман.

По данным на 15:00, явка на избирательные участки Московской области составила 50,78%. Это 2 849 645 местных жителей, которые уже сделали свой выбор.

Дистанционным электронным голосованием воспользовались 386 953 человека или 86,9% от всех зарегистрированных.

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