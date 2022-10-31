Рекордный урожай зерновых и масличных культур соберут в Подмосковье в этом году | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 22:44 Рекордный урожай зерновых и масличных культур соберут в Подмосковье в этом году

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В Московской области ожидают рекордные объемы урожая. По сравнению с прошлым годом вырастет валовый сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Подмосковье продолжает собирать урожай. По прогнозам, валовый сбор зерновых и зернобобовых в этом году будет больше на 34%, чем в прошлом. Вырастет также валовый сбор масличных культур вырастет — на 38%, а сбор овощей открытого грунта увеличится на 16%. Сбор картофеля ожидается больше на 3%.

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов сообщил, что рост показателей связан с новым механизмом взаимодействия с производителями сельскохозяйственной продукции.

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«В Московской области впервые был применен механизм предварительного авансирования сельхозтоваропроизводителям. В этом году на это выделено три миллиарда рублей. Кроме того, была произведена заблаговременная закупка удобрений и средств защиты растений.Также мы предоставляем дополнительные земельные участки. Планируется, что за 2022 год площадь этих земель достигнет четырех тысяч гектаров. На результат повлияла и программа по вводу в оборот сельхозземель — в этом году более 40 тысяч гектаров земли введено в оборот, планируемый показатель выполнен в полном объеме. В ноябре ввод земель в оборот продолжится, к концу года мы планируем, что эта цифра вырастет до 44 тысяч гектаров», — рассказал министр.

В текущем году ожидается сбор 680 тысяч тонн зерновых и зернобобовых (469 тысяч тонн в прошлом году), а также 84 тысячи тонн масличных (64 тысячи тонн в прошлом году).

Регионами-лидерами в уборке зерновых и зернобобовых культур стали Зарайск (129 тысяч тонн), Серебряные Пруды (108 тысяч тонн) и Луховицы (97 тысяч тонн).

В сборе овощных культур лидируют Дмитровский городской округ (273 тысячи тонн), Коломна (125 тысяч тонн) и Талдомский городской округ (27 тысяч тонн).