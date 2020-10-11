Рекордный урожай собрали в Подмосковье. Накормят и столицу, и ближайшие регионы

Благодаря рекордному урожаю Московская область готова накормить столицу и регионы, расположенные в радиусе тысячи километров. Подробнее о сельском хозяйстве региона рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью «России 1».

Подмосковью в этом году есть чем гордиться: в области собрали рекордный урожай — 540 тысяч тонн зерновых.

Интервью с губернатором прошло в Зарайске как раз во время сбора урожая.

«Вот мы с вами сейчас в Зарайске находимся. Здесь в советское время было задействовано 25 тысяч гектаров, а в этом году — 31 тысяча. То есть даже неугодья, которые были, они распаханы и дают результат. Долгое время бытовал такой миф, что сельское хозяйство — это „черная дыра“. Качай нефть, газ, бери деньги, покупай курицу, зерно и так далее. Это глубокое заблуждение. Сейчас наше отечественное сельское хозяйство, в том числе и в Московской области, показывает, что оно очень конкурентоспособно», — рассказал Андрей Воробьев в беседе с корреспондентом телеканала «Россия 1».

Из 540 тысяч тонн зерновых и зернобобовых только пшеницы собрано более 355 тысяч тонн, почти 70% зерновых высшего сорта. Это тоже своеобразный рекорд. Рапса собрали в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Почти каждый клочок сельскохозяйственной земли в Подмосковье сегодня работает. Это не только урожай, но еще новые рабочие места. И чтобы их становилось больше, а сельское хозяйство развивалось, предусмотрено почти 20 программ фермерской поддержки.

«Есть федеральные меры поддержки, те, что компенсируют, если производишь молоко, занимаешься сельским хозяйством. Есть лизинговые программы на технику. Я говорю об инновационном, современном сельском хозяйстве, имею в виду это. Потому что если плуг и коса, то это уже XIX век. Поэтому современные технологии, причем натуральные, без каких-либо модифицированных добавок и так далее, имеют принципиальное значение», — добавил Андрей Воробьев.

Помогают не только крупным инвесторам, но и начинающим фермерам. Ежегодно на эти цели выделяется шесть миллиардов рублей. И это, конечно, дает свои результаты. Уже сегодня область в лидерах по производству некоторых пищевых продуктов и напитков.

«Мы лидируем по двум направлениям. Мы вторые по сыру, были третьи, у нас программа специальная: если строишь сырный завод, то тебе компенсируют 25% капексов. То есть это выгодно. В Дмитровском районе мы сейчас активно строим все 16 гектаров. Это четыре или пять заводов. Они прибавят объема, и мы претендуем на то, что мы будем первые в России по производству сыра», — пояснил глава региона.

К сыру вообще в области относятся с особым трепетом. Но ставки делают и на выращивание овощей в закрытом грунте. Десятки теплиц — и уже третье место по их производству в стране.

«Этого достаточно для того, чтобы кормить и Москву, и регионы в радиусе до тысячи километров», — резюмировал Воробьев.