Рекордный урожай натуральной клубники собирают ежедневно в Шаховской

145 ведер клубники собирают ежедневно в плодопитомнике «Ягода-малина» в Шаховской. При этом урожай абсолютно натуральный — владельцы плантации категорически против использования химикатов для выращивания. Корреспондент «360» поехала в плодопитомник, чтобы как следует распробовать ягоду, а заодно узнать все секреты у агрономов.

«У нас есть огромный водоем, насосная станция. Оттуда вода доставляется прямо на плантацию, и вот по этим трубам вода проходит в капельные линии и по этим линиям в ряд», — рассказал генеральный директор плодопитомника «Ягода-малина» Александр Жандаров.

Источник фото: телеканал «360»

Вместе с водой к каждому кустику доставляются и полезные вещества.

Клубничные поля занимают три с половиной гектара, а общая площадь «Ягоды-малины» — 167 га. Здесь выращивают не только клубнику, но и голубику. Ее сезон начнется в июле. Немалую часть территории занимают и технические сооружения — например, пруды. Сюда из скважины поступает чистая вода. Здесь она отстаивается, становится теплой, а внизу, на огромной глубине, стоят три итальянских насоса, они закачивают воду на насосную станцию.

Источник фото: телеканал «360»

Насосная станция — «мозг» плодопитомника. Специальная метеосистема пересылает в программу управления все показатели, после чего компьютер сам рассчитывает, сколько воды и полезных веществ нужно отправлять по трубам и капельным линиям. Вручную ничего делать не нужно.

Кстати, купить клубнику из питомника «Ягода-малина» можно во многих сетевых маркетах Подмосковья.