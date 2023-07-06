Подмосковье 06 июля 2023, 18:07 Рекордные 22 тысячи тонн пластика отсортировали на подмосковных комплексах «РТ-Инвест» с начала года Пресс-служба «РТ-Инвест»

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С начала года на комплексах по переработке отходов компании «РТ-Инвест» отсортировали рекордные 22 тысячи тонн пластика. Это эквивалентно миллиарду пластиковых бутылок, которые пойдут на вторичную переработку.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года комплексы «РТ-Инвест» отобрали на 80% пластика больше. Больше всего материала отсортировали на КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе и на КПО «Дон» в Кашире. На комплексах по переработке отходов в Можайске и Коломне отобрали пять и три тысячи тонн пластика соответственно.

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Всего с момента запуска четырех КПО в Подмосковье отсортировали 140 тысяч тонн пластика. Переработанный материал направляют на крупнейшие промышленные предприятия автомобилестроения, геотекстиля и различной упаковки.

Ежегодно в Московской области перерабатывают 7,5 миллиона тонн отходов. Работы проводят по нацпроекту «Экология».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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