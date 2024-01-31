Подмосковье 31 января 2024, 16:21 Рекордную стоимость земельного участка зафиксировали на торгах в Балашихе на прошлой неделе Медиаархив Подмосковья

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Более 100 аукционов по земельно-имущественным торгам провели в Подмосковье на прошлой неделе. В них приняли участие почти 400 человек. В среднем за каждый лот боролись по пять участников.

С 22 по 26 января 2024 года самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по аренде участка для ведения садоводства в Балашихе. Стартовая цена за 20 соток земли начиналась от 575 тысяч рублей. Однако 12 участников торгов подняли стоимость лота в 38 раз — до 21 миллиона рублей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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