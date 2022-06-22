Рекордное по весу российское оборудование доставили на Московский НПЗ

На Московский НПЗ прибыло новое российское оборудование, при помощи которого будет строиться новый комплекс глубокой переработки нефти. Туда привезли крупногабаритную колонну, которую доставили из Санкт-Петербурга речным транспортом.

Сама колонна весит примерно 1200 тонн. Факт ее перевозки попал в Книгу рекордов России, поскольку это стало перемещением самого тяжелого груза по Москве-реке.

Возведение нового комплекса глубокой переработки нефти станет финальным проектом в целой программе по модернизации Московского НПЗ. Она с 2011 года проводится силами компании «Газпром нефть».

Для того, чтобы доставить колонну в Москву, ее нужно было провезти сначала по Неве, потом по Ладожскому и Онежскому озерам, затем по Волго-Балтийскому каналу, по Волге и в завершение по Москве-реке. Для принятия оборудования в Капотне создали специальный причал с подъездной дорогой.

Вскоре оборудование отправят на территорию самого завода, где его включат в строящийся комплекс глубокой переработки нефти. Впоследствии новый причал задействуют и для доставки другого оборудования, которое направят в Москву из пятнадцати регионов страны.

На фоне внедрения в работу нового комплекса получится повысить эффективность переработки нефти на Московском НПЗ почти до ста процентов. Будут выпускаться дополнительные объемы бензина, дизельного топлива, а также авиационного керосина.

«Обновление и масштабирование Московского нефтеперерабатывающего завода содействует развитию всей страны, способствует общему экономическому росту, наращиванию промышленного потенциала столицы и, как следствие, благополучию его жителей. Доставка крупногабаритного отечественного оборудования приблизит начало эксплуатации нового комплекса по глубокой переработке нефти и окончание программы масштабной модернизации предприятия», — сказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Дарья Степанова.

«Российское оборудование станет основой комплекса глубокой переработки нефти Московского НПЗ. Предприятие сможет без остатка перерабатывать весь объем нефти на востребованные рынком продукты: бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Таким образом, комплекс позволит повысить производственную эффективность до лучших мировых стандартов. Московский НПЗ продолжает глобальный проект развития, используя лучшие отечественные технологии и оборудование», — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

«Транспортировка оборудования для Московского НПЗ из Санкт-Петербурга в столицу войдет в историю грузовых перевозок России. Доставка аппарата стала сложной продуманной логистической операцией, которая позволила безопасно и в срок перевезти колонну. Для перемещения была применена специальная многоосная колесная техника и специальный состав речного транспорта. Мы спланировали маршрут с учетом габаритов и веса оборудования, погодных факторов и особенностей маршрута. Мы с гордостью принимаем участие в этом важном для развития нефтяной отрасли проекте», — подчеркнул генеральный директор логистической компании «РТЛ» Михаил Решетков.