Подмосковье 14 сентября 2023, 14:27 Рекордное по весу 172-килограммовое поке приготовили в Подмосковье Антон Шаманин

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На новой производственной площадке компании «Тамаки» в Лыткарине приготовили гигантское блюдо гавайской кухни — поке с лососем, бобами и страусиными яйцами. Его вес составил 172,5 килограмма.

Для приготовления использовали 54 килограмма риса, 20 килограммов лосося, 12 килограммов салата чука. Также в состав вошли огурцы, зелень, тофу, бобы и страусиное яйцо. В качестве заправки применили фирменный соус компании «Тамаки».

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По словам гендиректора компании Андрея Белянина, главная цель мероприятия — показать, что любое экзотическое блюдо можно приготовить самостоятельно дома. Главное — правильно подобрать соус.

Рекордный вес блюда зафиксировал официальный арбитр Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд». Итог — 172,5 килограмма.

«Тамаки» производит соусы и ингредиенты для азиатской кухни уже 14 лет. Открытие нового завода в индустриальном парке Лыткарино позволило создать более 300 рабочих мест и нарастить производство.

Подмосковье ежегодно создает 60-70 тысяч рабочих мест благодаря инвестиционным проектам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Задача, по его словам, — держать такой темп.