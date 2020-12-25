Рекордное количество техники и дворников в этом сезоне задействовали в уборке снега

После снегопада в Подмосковье на уборку дворов и дорог вышло рекордное в этом сезоне количество дворников и техники. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Последствия снегопада в Подмосковье ликвидируют почти 18 тысяч рабочих и дворников. Им в помощь направили свыше 3,1 тысячи единиц спецтехники.

«Мы активно продолжаем бороться с последствиями снегопада — в работах задействованы более 15 тысяч дворников и свыше 1,3 тысячи спецтехники. Делаем упор на подходах к подъездам, детских площадках. Для нас важны прежде всего комфорт и безопасность жителей», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Дорожные службы занимаются ликвидацией последствий снегопада на дорогах Московской области. Уже успели очистить и обработать ото льда почти 24,5 тысячи километров областных дорог.

«На дорогах Подмосковья сегодня вывели рекордное число техники с начала сезона: последствия снегопада ликвидируют свыше 2,6 тысячи дорожных рабочих и более 1,8 тысячи единиц специализированных дорожных машин. В случае необходимости будет выведена дополнительная техника», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Жителей Подмосковья предупредили о сложной погодной ситуации и посоветовали передвигаться на общественном транспорте, а также быть аккуратными и внимательными на дорогах, железнодорожных путях, посадочных площадках и остановках.