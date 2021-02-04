Рекордное количество деревьев сдали жители Подмосковья в рамках акции «Подари вторую жизнь своей елке»

«Лидером на сегодняшний день по сбору елок является Рузский кластер Подмосковья, в частности, жители Красногорска и Одинцова. Здесь со всего кластера региональные операторы вывезли на вторичную переработку около 11 тысяч хвойных деревьев», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В 2020 году общее количество собранных в ходе акции елей составило 23,5 тысячи.

Акция «Подари вторую жизнь своей елке» продлится в Московской области еще две недели — до 15 февраля. Всего в регионе открыто 224 брендированных пункта для приема елей. Также жители Московской области привозят свои елки на 45 площадок «Мегабак». Полный список всех адресов площадок доступен на официальных сайтах Министерства ЖКХ, муниципалитетов региона, а также проекта «Мегабак».