Рекордное количество людей приняло участие в акции «Бессмертный полк» в Рузском округе 9 Мая

В Рузе 9 Мая прошли масштабный парад, акция «Бессмертный полк» и массовые гуляния. В параде приняли участие воины Кантемировской гвардейской дивизии, курсанты Московского университета МВД, воспитанники Рузского Первого казачьего кадетского корпуса имени Доватора, бойцы 25-го радиотехнического полка ВКС, казаки и спасатели.

Источник фото: телеканал «360»

По «Бессмертному полку» все изрядно соскучились — онлайн-формат и портреты в окнах — совсем не то, к чему привыкли участники акции.

«Теперь, когда прошло столько времени, когда мы подытоживаем эти страшные итоги великой войны, мы должны обязательно, каждый День Победы собираться здесь, чтобы вспоминать всех погибших, которые и помогли построить нам новую жизнь», — сказал поэт, участник акции «Бессмертный полк» Рим Юсупов.

Источник фото: телеканал «360»

Участников «Бессмертного полка» с трудом уместила площадь Партизан. Здесь горожане по традиции почтили память погибших во время Великой Отечественной. Также председатель окружного Совета депутатов и глава Рузского округа возложили венки к мемориалу воинской Славы.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня на улицы города вышли сотни, может быть, даже тысячи людей, за эти два года пандемии, мы — как и все жители нашей великой Родины — соскучились по таким акциям, как парад, „Бессмертный полк“, и сегодня наконец-то это все состоялось. В едином порыве мы сегодня испытали самые важные и патриотические чувства. Сегодня с нами наши ветераны, они до сих пор передают свой опыт и учат нас всему тому, чему научились сами за многие годы», — сказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Источник фото: телеканал «360»

В организации праздника участвовали волонтеры Рузского ресурсного центра и активисты местного отделения «Молодой гвардии».

«77 лет назад закончилась эта война, она унесла жизни 27 миллионов человек. Наши деды и прадеды защищали нашу Родину и они добились того, что у нас сейчас мирное небо над головой», — сказал активист Рузского отделения МГЕР Максим Шишканов.

В рамках Дня Победы на площадках городского округа организовали детские развлекательные комплексы, а праздничные концерты «Победная весна» прошли в Рузе, Тучкове, Дорохове, Космодемьянском и Колюбакине.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 9 Мая возложил цветы к мемориалу воинам-землякам в сквере Победы в Лотошине.