Рекордное число земель разыграли в Подмосковье на торгах за 2020 год

Подмосковье установило в 2020 году рекорд по числу разыгранных на торгах земель. Их количество выросло почти на 60%. Это отметила председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Она уточнила, что с января в Московской области реализовали 1455 участков, в то время как год назад их было 922. Самый большой спрос получили земли для строительства частных жилых домов. Их разыграли 1259.

При этом среднее количество претендентов достигло пяти человек на один участок. А в некоторых случаях цифра и вовсе варьировалась от 20 до 70 желающих.

Повлиявшие факторы

Причин, по которым сложилась рекордная картина, несколько. Среди них, например, отложенный спрос на участки во время первой волны ограничений из-за COVID-19 и переход земельных торгов в онлайн.

«Не последнюю роль играет и тот факт, что полученный в аренду участок под жилищное строительство или личное подсобное хозяйство в Московской области можно выкупить всего за 3% его кадастровой стоимости», — подчеркнула Волкова.

Под коммерческие цели в Подмосковье с начала года реализовали на торгах 196 участков. Этот показатель тоже превысил прошлогодний — тогда их было 185.

Конкуренция на приобретение в аренду коммерческих земельных участков в Подмосковье растет и достигает в среднем до четырех человек на лот Елена Волкова.

А итоговая цена аренды земельных участков под коммерческие цели в 2020 году, по ее словам, на торгах превысила стартовую более чем в два раза.