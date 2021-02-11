Рекордное число техники приступило к очистке Подмосковья от снега
В очистке Подмосковья от снега применили рекордное с начала зимы количество техники, а дорожные службы перешли в усиленный режим работы. Самые мощные за несколько лет снегопады продлятся до 14 февраля.
Чистить Подмосковье вышли 6,2 тысячи специальных машин и свыше 25 тысяч человек. Это подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
Мобилизовано более пяти тысяч рабочих и трех тысяч единиц специальной техники для уборки региональных, муниципальных и федеральных дорог Подмосковья
Особое внимание получают все вылетные магистрали, подъезды к социальным объектам и общественные маршруты.
Уборка во дворах
Для уборки дворов и общественных мест мобилизовали более 20 тысяч дворников и 3,1 тысячи машин. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Очистка всех дворовых территорий от снега и наледи должна производиться через 12 часов после завершения снегопада. На вывоз снега дается пять суток
В первую очередь очистят выходы из подъездов, все пешеходные дорожки, ведущие к остановкам общественного транспорта или к социальным объектам.
В Подмосковье, помимо рекордных снегопадов, придут метель и усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица, возможны снежные заносы.
Оперативный штаб круглосуточно наблюдает за погодой, чтобы при необходимости расчистить дороги, обезопасить водителей и пешеходов.