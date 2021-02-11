Рекордное число техники приступило к очистке Подмосковья от снега

В очистке Подмосковья от снега применили рекордное с начала зимы количество техники, а дорожные службы перешли в усиленный режим работы. Самые мощные за несколько лет снегопады продлятся до 14 февраля.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Чистить Подмосковье вышли 6,2 тысячи специальных машин и свыше 25 тысяч человек. Это подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Мобилизовано более пяти тысяч рабочих и трех тысяч единиц специальной техники для уборки региональных, муниципальных и федеральных дорог Подмосковья Алексей Гержик.

Особое внимание получают все вылетные магистрали, подъезды к социальным объектам и общественные маршруты.

Уборка во дворах

Для уборки дворов и общественных мест мобилизовали более 20 тысяч дворников и 3,1 тысячи машин. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Очистка всех дворовых территорий от снега и наледи должна производиться через 12 часов после завершения снегопада. На вывоз снега дается пять суток Михаил Хайкин.

В первую очередь очистят выходы из подъездов, все пешеходные дорожки, ведущие к остановкам общественного транспорта или к социальным объектам.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

В Подмосковье, помимо рекордных снегопадов, придут метель и усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица, возможны снежные заносы.

Оперативный штаб круглосуточно наблюдает за погодой, чтобы при необходимости расчистить дороги, обезопасить водителей и пешеходов.