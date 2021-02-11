facebook_pixel
    11 февраля 2021, 14:55

    Рекордное число техники приступило к очистке Подмосковья от снега

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В очистке Подмосковья от снега применили рекордное с начала зимы количество техники, а дорожные службы перешли в усиленный режим работы. Самые мощные за несколько лет снегопады продлятся до 14 февраля.

    Рекордное число техники приступило к очистке Подмосковья от снега | Изображение 1Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

    Чистить Подмосковье вышли 6,2 тысячи специальных машин и свыше 25 тысяч человек. Это подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

    Мобилизовано более пяти тысяч рабочих и трех тысяч единиц специальной техники для уборки региональных, муниципальных и федеральных дорог Подмосковья

    Алексей Гержик.

    Особое внимание получают все вылетные магистрали, подъезды к социальным объектам и общественные маршруты.

    Уборка во дворах

    Для уборки дворов и общественных мест мобилизовали более 20 тысяч дворников и 3,1 тысячи машин. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

    Очистка всех дворовых территорий от снега и наледи должна производиться через 12 часов после завершения снегопада. На вывоз снега дается пять суток

    Михаил Хайкин.

    В первую очередь очистят выходы из подъездов, все пешеходные дорожки, ведущие к остановкам общественного транспорта или к социальным объектам.

    Рекордное число техники приступило к очистке Подмосковья от снега | Изображение 2Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

    В Подмосковье, помимо рекордных снегопадов, придут метель и усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица, возможны снежные заносы.

    Оперативный штаб круглосуточно наблюдает за погодой, чтобы при необходимости расчистить дороги, обезопасить водителей и пешеходов.