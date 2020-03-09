Рекордное число человек посетили выставку с работами Шагала в «Новом Иерусалиме»

Выставка «Шагал: между небом и землей» завершилась в музее «Новый Иерусалим» 8 марта. За 3,5 месяца ее посетили более 100 тысяч человек — рекордное число для регионального музея, сообщили в местном комитете по туризму.

Уникальная экспозиция собрала 239 работ Марка Шагала из музеев и частных коллекций России, Франции и Белоруссии. За первый месяц работы посещаемость выставки побила число человек на предыдущих проектах музея.

Выставка Марка Шагала превзошла все наши прогнозы и ожидания — ее посетили более 103 тысяч жителей и гостей региона. Нам приятно, что культурные события в Подмосковье пользуются интересом не меньше, чем проекты знаковых столичных музеев, и мы стараемся, чтобы таких мероприятий было как можно больше в Подмосковье. По поручению губернатора особое внимание уделяется развитию: важно, чтобы было где комфортно остановиться, вкусно перекусить, ну и, конечно, полезно и интересно провести время Наталья Виртуозова вице-губернатор Московской области.

Виртуозова подчеркнула, что в Подмосковье по поручению губернатора большое внимание уделяется развитию туристической инфраструктуры, чтобы гости могли с комфортом остановиться, вкусно поесть и интересно провести время.

Выставка «Шагал: между небом и землей» стала вторым международным проектом музея. Она стартовала в ноябре 2019 года, положив начало проекту «Зима в Подмосковье». На открытии выставки были внучки Марка Шагала Белла и Мерет.

В рамках выставки в музее проводились различные тематические экскурсии и лекции. Большой интерес у посетителей вызвали встречи с куратором — его роль исполнила приглашенный эксперт в комитете Марка Шагала в Париже Екатерина Селезнева.

В результате музей «Новый Иерусалим» вошел в лонг-лист номинантов на Премию The Art Newspaper Russia по итогам своей работы в 2019 году. Он попал в список наравне с ГМИИ им. Пушкина, Третьяковской галереей и Государственным Эрмитажем.