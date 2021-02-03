Полмиллиона за победу в олимпиаде. В Подмосковье увеличили награду за выдающиеся знания

«Олимпиада по обществознанию, которая прошла 1 и 2 февраля, стала самой многочисленной за все время проведения всероссийской олимпиады школьников в регионе — 1516 участников. Это новый рекорд для Подмосковья», — сообщила Ирина Каклюгина.

Такие высокие показатели еще раз доказывают популярность олимпиадного движения в регионе, отметила министр.

Она добавила, что в Подмосковье всячески поддерживают призеров и победителей всероссийской олимпиады. В этом году для них увеличили выплаты: школьники, которые примут участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады, получат по 100 тысяч рублей, а призеры этого этапа — по 300 тысяч. Победителей ждет награда в полмиллиона рублей.

«Ранее выплаты были только для призеров и победителей — 100 и 200 тысяч рублей соответственно», — уточнила Ирина Каклюгина.

В школьном этапе всероссийской олимпиады приняли участие более 320 тысяч подмосковных учащихся — это больше половины от общего количества школьников 4–11 классов.