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    03 февраля 2021, 21:16

    Полмиллиона за победу в олимпиаде. В Подмосковье увеличили награду за выдающиеся знания

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по обществознанию приняло участие рекордное число учащихся из Подмосковья. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Она добавила, что для призеров и победителей олимпиады в этом году увеличили выплаты.

    «Олимпиада по обществознанию, которая прошла 1 и 2 февраля, стала самой многочисленной за все время проведения всероссийской олимпиады школьников в регионе — 1516 участников. Это новый рекорд для Подмосковья», — сообщила Ирина Каклюгина.

    Такие высокие показатели еще раз доказывают популярность олимпиадного движения в регионе, отметила министр.

    Она добавила, что в Подмосковье всячески поддерживают призеров и победителей всероссийской олимпиады. В этом году для них увеличили выплаты: школьники, которые примут участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады, получат по 100 тысяч рублей, а призеры этого этапа — по 300 тысяч. Победителей ждет награда в полмиллиона рублей.

    «Ранее выплаты были только для призеров и победителей — 100 и 200 тысяч рублей соответственно», — уточнила Ирина Каклюгина.

    В школьном этапе всероссийской олимпиады приняли участие более 320 тысяч подмосковных учащихся — это больше половины от общего количества школьников 4–11 классов.