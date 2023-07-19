Подмосковье 19 июля 2023, 17:12 Рекордное число первоклассников ожидают в Подмосковье в новом учебном году Пресс-служба Министерства образования МО

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В школу Подмосковья 1 сентября пойдет рекордное количество первоклассников. По прогнозам, их количество превысит 120 тысяч.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, прием детей в первый класс и продолжается. Туда уже зачислили почти 110 тысяч человек.

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«В подмосковных школах продолжается зачисление первоклассников. По прогнозам, 1 сентября в первый класс пойдет более 120 тысяч детей, это абсолютный рекорд последних лет», — сообщила она.

Записать ребенка в школу жители могут через портал госуслуг до 5 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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