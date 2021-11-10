Около 650 пациентов с коронавирусом находятся в больницах Подмосковья на ИВЛ. Об этом в эфире «России 1» сказал губернатор Андрей Воробьев.

«У нас сегодня рекордное количество пациентов находятся на ИВЛ — уже 650. Такого никогда не было. В предыдущую волну 580 было максимальным показателем», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области отметил, что жители региона начали активно делать прививки от коронавируса. Он не исключил, что причина нового всплеска вакцинации кроется в действующих в Подмосковье ограничениях для непривитых.

«Ограничения, которые вводятся, заставляют человека крепко подумать», — пояснил Андрей Воробьев.

После завершения длинных каникул в Подмосковье отправили на домашний режим непривитых жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Для обеспечения этой меры у них заблокировали транспортные карты. Блокировки обещали снять сразу после первой прививки от коронавируса.

Работодатели Подмосковья также должны перевести на удаленку 30% сотрудников, а также всех подчиненных старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями. Это правило не распространяется на тех, кто сделал прививку или переболел за последние полгода. Кроме того, всех подмосковных работодателей обязали довести количество привитых сотрудников до 80%.

Оперативный штаб Подмосковья сообщил, что за сутки в регионе выявили 2818 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии инфекция подтвердилась у 547 843 человек. Выздоровели за это время 477 977 жителей, умерли 9296. Сделали прививку от коронавируса более четырех миллионов жителей Московской области.