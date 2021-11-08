В Подмосковье фиксируют большое количество выявленных случаев ковида. По обновленной статистике, 82-85% госпитализированных не были привиты от коронавируса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вместе с тем благодаря совместному партнерству и, как и прежде, помощи Министерства обороны мы с сегодняшнего дня открыли госпиталь в „Патриоте“. Для чего? Не столько для увеличения количества коек — их у нас хватает. А для того чтобы разгрузить госпитали, которые оказывают плановую помощь», — сказал он на заседании с областным правительством.

Воробьев подчеркнул, что сейчас огромное значение имеет дальнейшее стимулирование кампании по вакцинации. Он также поблагодарил местных жителей, которые с пониманием относятся к этой задаче повышения коллективного иммунитета.

«Неслучайно мы по федеральной системе находимся в лидерах [по уровню коллективного иммунитета]. В лидерах мы находимся потому, что есть взаимопонимание и работа системы здравоохранения», — отметил губернатор.

Глава Минздрава региона Светлана Стригункова сообщила, что за последние три дня в Подмосковье ежесуточный прирост случаев коронавируса составит более трех тысяч человек.

«Сегодня у нас будет 3429. Это своего рода антирекорд, такой цифры у нас еще не было ранее.За прошлый день тоже 3300 человек. То есть среднесуточная выявляемость за минувшую неделю подросла на 10%», — добавила она.

Министр обратила внимание, что по количеству госпитализаций ситуация в регионе стабильна, а на прошлой неделе она даже снизилась на 3%.

«Действительно выписка превышает госпитализации, что позволяет нам держать достаточно свободного коечного фонда для приема наших пациентов. Количество вызовов скорой помощи на минувшей неделе чуть-чуть сократилось — 6%. Но это связано, конечно, прежде всего с нерабочими днями», — сказала Стригункова.

Отдельно она коснулась вопроса вакцинации. По ее данным, в нерабочие дни темпы вакцинации снизились, и если на позапрошлой неделе было зафиксировано 26 700 случаев вакцинации в сутки, то на нерабочей неделе этот показатель составил 17 500. Из них первым компонентом привились девять тысяч человек.

Тажке Стригункова отметила изменения в возрастной структуре заболевших — увеличивается количество заразившихся детей в возрасте от нуля до девяти лет. Увеличение небольшое — 1%.

«Это, казалось бы, немного, но у нас сейчас в области открыто практически 250 детских коек. Именно для коронавирусной инфекции. И практически все они заняты на 90% постоянно», — заключила она.