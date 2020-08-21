Рекордное число фермеров приедет на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Они привезут мед, колбасы и вино

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» состоится. Пандемия не помешала фермерам собрать и привезти на ярмарку все самое вкусное. В этом году кроме сыра гостям предложат мед, колбасы, свежий хлеб, орехи, пиво и вино.

27 августа под Истрой стартует фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Свою продукцию представят почти 400 фермерских хозяйств. Фермер, председатель Союза сыроваров России Олег Сирота сказал, что это рекордное число.

«У нас рекорд. Только фермерских хозяйств и сыроварен будет почти 400. Из них 300 непосредственно занимается сыром, хлебом, колбасой. Это не столько уже сырный фестиваль, сколько гастрономический», — отметил Сирота.

Сыровар добавил, что география привезенных лакомств обширная. Привезут мед с Алтая, сыр и брусничное варенье — из Карелии, молочную продукцию — из Калининграда и многое другое из самых отдаленных точек страны.

Мед, орехи, сыры, колбасы, копчености, мясо — все в этом году можно будет запить вином от российских ремесленников.

«Самое интересное — главная фишка этого года — это виноделы. Это будет отельный шатер, в котором будет порядка 20 российских виноделен и пивоварен, — виноделы из Ростова, Крыма, Краснодара. Ремесленники будут сами презентовать и рассказывать, что они привезли. Поэтому призываю ехать на общественном транспорте», — подчеркнул сыровар.

На территории ярмарки будет зона фуд-кортов и фуд-траков. Там будет кухня различных стран. Каждый может выбрать то, что ему больше нравится.

Кроме пищи для тела, будет пища и для души. Гости найдут развлечения по интересам. Не забудут и про самых маленьких. Для детей поставят батут, организуют игровые зоны. Всей семьей можно будет погулять по ферме, пообщаться с животными, обняться с теленком, побегать с козами и почувствовать себя пастухом.

На фестивале проведут конкурс «Лучший сыр России». В нем будет участвовать 800 сортов молочного лакомства. У всех будет возможность приобрести сыр-победитель.

«За день обойти всех нереально. Приезжайте и два, и три дня», — порекомендовал Олег Сирота.

Организаторы сделали мероприятие максимально безопасным для гостей и фермеров. На территории будет действовать масочный режим, везде поставят санитайзеры, а продавцы будут работать в перчатках.

Фестиваль пройдет с 27 по 30 августа в деревне Дубровское Истринского городского округа.