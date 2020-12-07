Жителям Подмосковья в 2020 году выдали онлайн рекордное число документов на подключение воды, газа и электричества

Так, с начала года жителям выдали свыше 135 тысяч документов на технологическое присоединение к инженерным сетям. Это стало возможным благодаря «Единой заявке» на портале госуслуг, отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

По его мнению, услуга особенно важна в условиях самоизоляции.

Сроки выдачи документов на присоединение сократились в два раза. Стабильно растущий объем документов подтверждает высокую строительную активность и востребованность данной услуги среди населения и бизнеса Александр Самарин.

Еще три года назад в Подмосковье выдали онлайн лишь 66 тысяч документов на технологическое присоединение, а в 2019-м — 135 тысяч. Увеличение цифр подтверждает востребованность услуги.

По поручению губернатора Андрея Воробьева подмосковному Министерству энергетики поставили задачу уже до конца года на 100% реализовать мониторинг соблюдения сроков подключения по всем видам ресурсов.

Это необходимо, чтобы жители не сталкивались со срывами дат при проектировании, строительстве и запуске объектов. Такой вид регионального мониторинга реализуют в России впервые. Первопроходцем стало Подмосковье.