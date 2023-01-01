Подмосковье 01 января 2023, 12:26 Рекордно теплая погода пришла в Подмосковье в первый день года

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Температура в Московской области может побить январский рекорд по теплу в первый день зимы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Столбики термометра могут подняться от +1 до +4 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а атмосферное давление упадет до 741 миллиметра ртутного столба. Отмечается, что перепады атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии жителей Подмосковья.

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Жителей Московской области информируют, что уже к вечеру воскресенья в регионе ожидается похолодание.

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