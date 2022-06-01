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    01 июня 2022, 13:17

    Рекордно крупная девочка родилась в подмосковном роддоме

    Девочка весом 5040 граммов и ростом 60 сантиметров появилась в роддоме Химкинской облбольницы в Подмосковье

    Екатерина Бутовская, Оксана Кириллова

    В родильном отделении Химкинской областной больницы появилась на свет девочка-«богатырь». Ее вес — пять килограммов 40 граммов, рост — 60 сантиметров.

    Рекордно крупная девочка родилась в подмосковном роддоме

    Мать и новорожденная чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

    «Будущая мама очень переживала, но благодаря профессионализму и слаженной работе врачей женщина смогла родить естественным путем и избежать разрывов родовых путей», — сообщил главный врач больницы Владислав Мирзонов.

    В Московской области работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Операторы рассказывают желающим, какие документы нужно взять с собой в роддом, как получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье», а могут и записать на прием к специалисту, который проконсультирует по всем интересующим вопросам. Позвонить в call-центр можно по телефону 8 (800) 550-30-03. Звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00. Услуга бесплатная.