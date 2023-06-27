27 июня 2023, 13:21
Рекорд по приготовлению самого большого в России ролла установили в Щелкове
Команда ресторана Соко вместе с шеф-поваром Никитой Андреевым сделала гигантский ролл «Калифорния» весом 302 килограмма. Кулинарный рекорд поставили в Центральном парке в Щелкове, сообщили в министерстве территориальной политики Московской области.
Рекорд установили в закрытом формате из-за введенных в регионе ограничений.
Реклама
Сначала повара выстроили «ковер» из водорослей нори длинной восемь метров и шириной 1,6 метра, затем распределили начинку на каждый метр и закрутили ролл в рулет.
Для приготовления блюда коллектив использовал 174 килограмма риса, 44 — снежного краба в соусе, 40 — сливочного сыра, 30 — огурцов, 12 — лосося холодного копчения и около двух килограммов водорослей нори. Сверху выложили настил из оранжевой икры.
Приготовленный ролл бесплатно раздали гостям ресторана.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Щелково
Реклама
Реклама