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    12 ноября 2021, 00:18

    Рекорд Гиннесса установил спортсмен из Домодедова

    Спортсмен из Домодедова простоял в силовой стойке baby freeze более 5 минут и установил рекорд Гиннесса

    Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская, Натали Владимирова

    Мечта Александра Барашкова из Домодедова сбылась — его достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого 28-летний спортсмен простоял в силовой стойке baby freeze и удерживал ее в течение 5 минут 31 секунды.

    Рекорд Гиннесса установил спортсмен из Домодедова

    Идея попасть в Книгу рекордов и прославить родной город Домодедово будоражила Сашу давно.

    «Самое первое весомое мое достижение — это попадание в книгу рекордов России, по акробатическому элементу змейка», — рассказывает Александр.

    Рекорд Гиннесса установил спортсмен из Домодедова | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Саша — единственный, кто выполняет такой сложный элемент в нашей стране. Европейская книга рекордов признала достижение, а Книга рекордов Гиннеса заупрямилась.

    Рекорд Гиннесса установил спортсмен из Домодедова | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Все Сашины заявки отклоняли под разными предлогами. Тогда знакомый хореограф подсказал идею — использовать силовые стойки брейк-данса.

    Рекорд Гиннесса установил спортсмен из Домодедова | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Кто еще помог Александру установить рекорд — смотрите в сюжете.