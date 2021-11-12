Рекорд Гиннесса установил спортсмен из Домодедова
Спортсмен из Домодедова простоял в силовой стойке baby freeze более 5 минут и установил рекорд Гиннесса
Мечта Александра Барашкова из Домодедова сбылась — его достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого 28-летний спортсмен простоял в силовой стойке baby freeze и удерживал ее в течение 5 минут 31 секунды.
Идея попасть в Книгу рекордов и прославить родной город Домодедово будоражила Сашу давно.
«Самое первое весомое мое достижение — это попадание в книгу рекордов России, по акробатическому элементу змейка», — рассказывает Александр.
Саша — единственный, кто выполняет такой сложный элемент в нашей стране. Европейская книга рекордов признала достижение, а Книга рекордов Гиннеса заупрямилась.
Все Сашины заявки отклоняли под разными предлогами. Тогда знакомый хореограф подсказал идею — использовать силовые стойки брейк-данса.
Кто еще помог Александру установить рекорд — смотрите в сюжете.