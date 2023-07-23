Подмосковье 23 июля 2023, 09:00 Реконструкцию воздушного боя времен ВОВ организовали в Кубинке Мария Петрова

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Реконструкция воздушного боя времен Великой Отечественной войны прошла 22 июля на аэродроме в Кубинке Одинцовского округа. В этот день в 1941 году советские летчики и зенитные войска отразили атаку на столицу 22 вражеских бомбардировщиков. В честь героев установили праздник — День защитников неба Москвы.

«Это день памяти летчиков и всех защитников столицы в период Великой Отечественной войны, кто участвовал в боях, в отражении наступления на Москву, а затем — в контрнаступлении и освобождал нашу Родину. Мы считаем этот день очень важным в нашей жизни и 22 июля, день начала воздушного наступления на Москву, отмечаем каждый год. Это день памяти воинов, погибших при защите столицы», — рассказал заслуженный военный летчик — снайпер России Александр Горнов.

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Мероприятие началось в музейном комплексе, затем Горнов на небе исполнил для посетителей фигуры высшего пилотажа. Также гости возложили цветы к мемориалу авиатора Александра Щербатых и почтили память погибших героев минутой молчания.

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