Реконструкцию участка Мякининского шоссе начали в Подмосковье

Подготовительные работы по реконструкции Мякининского шоссе начались в Одинцовском городском округе Подмосковья. Реконструкция пройдет на участке от М-9 «Балтия» до МКАД в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность участка составит 2,8 километра. Завершение работ планируется во втором квартале 2023 года.

«Строители начали реконструкцию участка Мякининского шоссе — сейчас обустраивается стройгородок, идет производство геодезических работ и установка дорожных знаков в соответствии со схемой организации дорожного движения на период реконструкции, а также подготовка к переустройству инженерных коммуникаций», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, реализация проекта улучшит транспортные связи между Новорижским шоссе, деревней Мякинино и строящимся микрорайоном ЖК «Спутник» — там планируют организовать бизнес-кластер более чем на 20 тысяч рабочих мест.

Проект реконструкции предполагает расширение дороги до четырех полос движения. Также обустроят пешеходную зону, выделят велодорожки, проведут новые инженерные коммуникации, установят павильоны для общественного транспорта и линии наружного освещения.

Кроме того, реконструкция участка обеспечит подъезд к ТПУ «Липовая Роща», где планируется открытие станции метрополитена. Предполагается, что после запуска метро путь от станции «Липовая Роща» до станции «Деловой центр» будет занимать не более 30 минут.

Ранее сообщалось, что платформу электричек Драчево в Дмитровском округе ждет реконструкция. На станции появится возможность построить второй дополнительный путь, там предусмотрят новые береговые платформы с навесами от осадков и шумозащитные экраны.