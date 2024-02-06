Подмосковье 06 февраля 2024, 17:07 Реконструкцию центрального парка обсудили в администрации Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Совещание по реконструкции центрального парка культуры и отдыха прошло в администрации Лобни. На встрече обсудили сроки работ и планы по размещению каруселей, детских и спортивных площадок.

Участие в совещании приняли первый заместитель главы городского округа Лобня Евгений Аптекин, заместитель главы по вопросам ЖКХ Анна Тураева, представитель дирекции парков Иван Перепелко и подрядчики.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Они назначили ответственных по всем запланированным работам и договорились провести обследование и санитарную вырубку деревьев и кустарников.

Напомним, благоустройство центрального парка завершится к концу лета. Рабочие уже приступили к демонтажу старых конструкций и ограждений. Реконструкция проходит по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

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