Реконструкцию станции Апрелевка МЦД-4 в Подмосковье завершат до октября

На железнодорожной станции Апрелевка будущего МЦД-4 заканчивают работы по реконструкции. Открыть ее планируют уже в этом году. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Станция Апрелевка Киевского направления войдет в границы МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожная». Сейчас там остекляют фасад пассажирского вестибюля–конкорса. Рабочие также обустраивают сход с него на новую платформу № 1. Одновременно с этим в пассажирском вестибюле проводят отделочные работы, монтируют потолочные конструкции и инженерное оборудование.

Реконструкция станции началась в 2019 году. Ее проводят по специальной технологии без остановки движения поездов. Рабочие уже успели построить три новые платформы с навесами, мост-конкорс и вестибюль. Пространство для пассажиров будет оборудовано местами для ожидания поездов, кассами, турникетами, санитарными комнатами. Для комфортного передвижения маломобильных пассажиров установят пять лифтов и 10 эскалаторов.

Закончить все работы на станции Апрелевка планируют в третьем квартале этого года.

«Помимо Апрелевки, на Киевском направлении МЖД после реконструкции в 2021 году откроются станции Толстопальцево, Матвеевское, Кокошкино, а также новые станции Аминьевская и Минская. На Горьковском направлении в рамках проекта МЦД-4 будет построена новая станция Ольгино, создан новый ТПУ „Серп и Молот“, реконструирована станция Железнодорожная. Вместе с развитием пассажирской инфраструктуры для запуска МЦД-4 проводятся масштабные работы по строительству соединительных участков, которые позволят сомкнуть Киевское и Горьковское направления в диаметр и пустить поезда по новому маршруту через центр города», — рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.